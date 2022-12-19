Польская армия набирает всех желающих для обучения военному делу. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, в ряды добровольцев могут вступить граждане в возрасте от 15 до 65 лет.
Основная цель манёвров состоит в обучении поляков основным навыкам ведения боевых действий, оказание первой медицинской помощи, а также выживание в сложных условиях.
"Мы не скрываем, что хотим привлечь всех тех, кто ещё не решил, что делать в будущем, и через такие тренинги привлечь их к службе в польской армии", — цитирует слова министра РИА Новости.
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