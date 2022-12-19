Садулаев заявил, что войска НАТО непременно явятся на Украину

Российский писатель чеченского происхождения Герман Садулаев уверен, что войска НАТО непременно явятся на Украину.

Писатель заявил, что придел помощи Запада ещё не достигнут. По его мнению, помимо оружия, НАТО может стать непосредственным участником конфликта на Украине. Он отметил, что в зону СВО могут прибыть регулярные части НАТО со своим вооружением и начать официально участвовать в конфликте.

"Мы должны быть к этому готовы. Мы не должны думать, что всё ограничится военной помощью, финансированием, обучение украинских войск западными инструкторами или просто наёмники, специалисты будут приезжать. Нет", — заявил писатель в эфире "Телеканала Спец".

Садулаев заявил, что не видит никаких признаков деэскалации конфликта. По его мнению, рано или поздно, но НАТО явится на Украину.