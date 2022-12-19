Арестович возложил надежды на святого Николая: "Когда веры уже не осталось"

Алексей Арестович в день памяти Николая Чудотворца призвал последовать примеру святого, помогая солдатам и бедным.

Помощник офиса Владимира Зеленского рассказал, что святитель Николай помогает тем, кто "живёт на изломе, на грани риска, психологического и физического".

"Святой Николай — это сильная рука, поймавшая нас за запястье, когда наши пальцы соскальзывают в пропасть и надежды уже не осталось. Святой Николай — это спасение на грани смерти, иногда — после неё. Это — чудо — в момент, когда веры уже не осталось", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.

Он поздравил всех с праздником.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему скорого наступления ВС РФ и Белоруссии на Украину не будет.