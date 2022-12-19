Командир наёмников из США Милберн заявил о слабой подготовке солдат ВСУ

Украинская армия недостаточно обучена для ведения боевых действий с Россией. Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке, командир американских наёмников Энди Милберн.

"Неприятная правда заключается в том, что российские войска всё ещё находятся на подъёме", — признал он.

Подразделения территориальной обороны должны были научиться стрелять и передвигаться по городской местности. Однако ВС РФ узнавали о местонахождении противника и открывали артиллерийский огонь по участку, заявил Милберн.

На данный момент наёмники тренируют 58-ю и 93-ю бригады ВСУ в Донбассе. С начала спецоперации эти подразделения понесли от 70 до 80 процентов потерь в своих рядах, указал американский полковник.

"Поставки оружия, которые мы видели до сих пор, например, несколько систем HIMARS, — это просто капля в море", — заявил он в интервью Merkur.de.