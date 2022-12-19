Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович возложил надежды на святого Николая: "Когда веры уже не осталось"
Садулаев заявил, что войска НАТО непременно явятся на Украину
Пушилин: районы Авдеевки, Артёмовска, Марьинки, Угледара — самые горячие участки
Люди с раком, как у актрисы Заворотнюк и певицы Фриске могут прожить до 5 лет
Сивков: Киеву на месяц хватит боеприпасов, которые Британия поставит в 2023 году
Комбат Ходаковский призвал создать комитет обороны, который бы "вправлял мозги"
ФСБ: украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом, получил 12 лет колонии
Военные ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco ВСУ, спрятанные у домов в Артёмовске
Павел Глоба дал прогноз на 2023 год: "Россия способна победить зло"

Breitbart: лидеры ВПК США устроили с ВСУ "вечеринку с продолжением"

Мир

В Вашингтоне скандал невиданных размеров — вечеринку по поводу 31-ой годовщины украинских вооруженных сил спонсировали крупнейшие военные подрядчики США.

Breitbart: лидеры ВПК США устроили с ВСУ "вечеринку с продолжением"

Компании, уже получившие миллиарды от продолжающегося конфликта на Украине, веселились в комплексе, расположенном менее чем в полутора километрах от Белого дома. Почетным гостем мероприятия был председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, пишет портал Breitbart.

Речь идет о глобальных корпорациях ВПК:

  • Northrop Grumman,
  • Raytheon,
  • Pratty & Whitney,
  • Lockheed Martin.

Обозреватель Джонатан Гайер отметил, что открытое участие и спонсорство армии страны, даже не входящей в НАТО, показывает, насколько украинский конфликт стал выгоден бизнесу.

Америка уже предоставила Киеву помощи на сумму в 19,3 миллиарда долларов", и акции военных подрядчиков резко выросли с февраля (например, показатели Lockheed увеличились на 38%).

Кроме представителей ВСУ и Милли, на мероприятии присутствовали:

  • заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер;
  • официальные лица министерства обороны;
  • сотрудники Белого дома;
  • представители конгресса;
  • иностранные военные атташе;
  • некие высокопоставленные "представители военно-промышленного комплекса";
  • украинские активисты.

Эксперт Мэтт Дасс заявил, что все это выглядит ужасно, и "украинцам следует подумать, прежде чем демонстративно устраивать вечеринки с военными подрядчиками, которые наживаются на конфликте".

С ним согласен и исследователь из Института ответственного государственного управления Куинси Билл Хартунг, который назвал ситуацию, в которой подрядчики спонсируют мероприятие для страны, которую они вооружают, "нездоровой".

Очевидно, что в долгосрочной перспективе корпорации выиграют от украинского военного конфликта. Американцы, не скрываясь, стремятся пополнить свои военные арсеналы, направляемые на Украину, а европейские страны хотят увеличить свои оборонные резервы.

VOX напоминает, что американский конгресс недавно выделил 68 миллиардов долларов на общую помощь Украине из бюджета. При этом администрация Байдена запросила у конгресса еще 38 миллиардов долларов, пока республиканцы не перекрыли эти финансовые потоки.

Проверки, "куда пошли эти деньги", запрещены, военный бюджет США из-за Украины стал рекордным — чего бы военно-деловой элите не напиться с украинцами. А потом устроить продолжение (по данным папарацци, был "адский загул") и не пропасть "в комнатах удовольствия", — обсуждают комментаторы статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.

FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
Аксёнов: крымские порты могут стать южными морскими воротами для Белоруссии
Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма" Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире и уехала домой
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Последние материалы
Люди с раком, как у актрисы Заворотнюк и певицы Фриске могут прожить до 5 лет
Сивков: Киеву на месяц хватит боеприпасов, которые Британия поставит в 2023 году
Комбат Ходаковский призвал создать комитет обороны, который бы "вправлял мозги"
Откуда в России взялись двойные фамилии
ФСБ: украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом, получил 12 лет колонии
Военные ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco ВСУ, спрятанные у домов в Артёмовске
Пушилин: армия Украины чаще использует чешское вооружение
Павел Глоба дал прогноз на 2023 год: "Россия способна победить зло"
Семья Заворотнюк отдала 500 000 рублей за её лечение в онкоцентре
Пушилин: ВС РФ зачистили центр Марьинки от украинских подразделений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников