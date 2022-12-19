Breitbart: лидеры ВПК США устроили с ВСУ "вечеринку с продолжением"

В Вашингтоне скандал невиданных размеров — вечеринку по поводу 31-ой годовщины украинских вооруженных сил спонсировали крупнейшие военные подрядчики США.

Компании, уже получившие миллиарды от продолжающегося конфликта на Украине, веселились в комплексе, расположенном менее чем в полутора километрах от Белого дома. Почетным гостем мероприятия был председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, пишет портал Breitbart.

Речь идет о глобальных корпорациях ВПК:

Northrop Grumman,

Raytheon,

Pratty & Whitney,

Lockheed Martin.

Обозреватель Джонатан Гайер отметил, что открытое участие и спонсорство армии страны, даже не входящей в НАТО, показывает, насколько украинский конфликт стал выгоден бизнесу.

Америка уже предоставила Киеву помощи на сумму в 19,3 миллиарда долларов", и акции военных подрядчиков резко выросли с февраля (например, показатели Lockheed увеличились на 38%).

Кроме представителей ВСУ и Милли, на мероприятии присутствовали:

заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер;

официальные лица министерства обороны;

сотрудники Белого дома;

представители конгресса;

иностранные военные атташе;

некие высокопоставленные "представители военно-промышленного комплекса";

украинские активисты.

Эксперт Мэтт Дасс заявил, что все это выглядит ужасно, и "украинцам следует подумать, прежде чем демонстративно устраивать вечеринки с военными подрядчиками, которые наживаются на конфликте".

С ним согласен и исследователь из Института ответственного государственного управления Куинси Билл Хартунг, который назвал ситуацию, в которой подрядчики спонсируют мероприятие для страны, которую они вооружают, "нездоровой".

Очевидно, что в долгосрочной перспективе корпорации выиграют от украинского военного конфликта. Американцы, не скрываясь, стремятся пополнить свои военные арсеналы, направляемые на Украину, а европейские страны хотят увеличить свои оборонные резервы.

VOX напоминает, что американский конгресс недавно выделил 68 миллиардов долларов на общую помощь Украине из бюджета. При этом администрация Байдена запросила у конгресса еще 38 миллиардов долларов, пока республиканцы не перекрыли эти финансовые потоки.

Проверки, "куда пошли эти деньги", запрещены, военный бюджет США из-за Украины стал рекордным — чего бы военно-деловой элите не напиться с украинцами. А потом устроить продолжение (по данным папарацци, был "адский загул") и не пропасть "в комнатах удовольствия", — обсуждают комментаторы статьи.