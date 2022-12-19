Gendai: Киев атаковал базы России, чтобы показать США неготовность к переговорам

Атака украинских военных беспилотников по российским аэродромам шокировала общественность, поскольку целями ударов стали ядерные объекты. Об этом заявили японские аналитики.

"Сейчас Украину сильно беспокоит "усталость" западных стран", — отметили эксперты.

По мнению высокопоставленного чиновника японского правительства, США может не хватить сил в случае начала вооружённого конфликта на Тайване или на Ближнем Востоке из-за многочисленных поставок вооружения на Украину. Если тенденция сохранится, то давление на Киев в пользу прекращения огня со стороны стран коллективного Запада к весне следующего года усилится, считает он.

"Они (украинцы. — Прим. ред.) пытаются до того времени как-то вырваться из сложившейся сейчас тупиковой ситуации. Вполне возможно, что атаки беспилотников в глубину России — это одно из звеньев нащупывания украинцами каких-то новых тактических ходов", — указал японский чиновник.

Аналитики Shūkan Gendai убеждены, что удары по военным объектам России демонстрируют членам НАТО и другим заинтересованным сторонам нежелание Киева к мирным переговорам.