Один из жителей многоквартирного дома в Берлине признался, что до прошлой недели ни разу не включал отопление. После переезда в квартиру арендодатель подарил ему термометр и призвал не нагревать температуру воздуха выше 20 градусов.
"Пока мне удавалось обходиться тёплой одеждой и двумя пуховыми одеялами. Я надеваю на себя несколько кофт, сверху – меховую, в них же сплю", – рассказал немец в беседе с РИА Новости.
Другой житель Германии совсем не пользуется отоплением и пытается согреться за счёт своих соседей, которые хорошо топят жильё.
Приехавшая из России девушка рассказала, что занимается научной работой и снимает в Берлине одну из комнат в квартире. Она заявила, что чувствует себя "перманентно замёрзшей", и иногда посещает сауну, чтобы согреться.
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