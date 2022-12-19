Жители Германии экономят газ и пытаются найти способы жить в холоде

Один из жителей многоквартирного дома в Берлине признался, что до прошлой недели ни разу не включал отопление. После переезда в квартиру арендодатель подарил ему термометр и призвал не нагревать температуру воздуха выше 20 градусов.

"Пока мне удавалось обходиться тёплой одеждой и двумя пуховыми одеялами. Я надеваю на себя несколько кофт, сверху – меховую, в них же сплю", – рассказал немец в беседе с РИА Новости.

Другой житель Германии совсем не пользуется отоплением и пытается согреться за счёт своих соседей, которые хорошо топят жильё.

Приехавшая из России девушка рассказала, что занимается научной работой и снимает в Берлине одну из комнат в квартире. Она заявила, что чувствует себя "перманентно замёрзшей", и иногда посещает сауну, чтобы согреться.