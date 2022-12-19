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Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши

Мир

Сейм Польши принял резолюцию, в которой назвал Россию "государством, поддерживающим терроризм". Политолог Яков Кедми убеждён, что Москве необходимо ответить на очередной выпад Варшавы.

Кедми считает, что Россия справится с решением консульских вопросов без присутствия дипломатов в Польше при помощи третьих стран.

"На кой вам дипломатические отношения с Польшей? Польский флаг в Москве не может развеваться после того, что произошло", — заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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