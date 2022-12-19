Нескончаемая военная помощь киевскому режиму от стран Запада вызывает всё большее беспокойство и приближает украинский конфликт к опасной черте. Об этом пишет французское издание Boulevard Voltaire.
Авторы статьи считают, что НАТО раскрыло вмешательство своих сил в конфликте на Украине.
Газета привела, в качестве примера, слова экс-командующего Королевской морской пехотой Роберта Магоуэна об операциях, которые проводятся британскими морпехами на территории Украины.
"На стороне Киева сейчас открыто участвуют в конфликте тысячи иностранцев. Они помогают ВСУ ликвидировать российских солдат и планировать контрнаступления", — говорится в публикации.
Риторика НАТО показала РФ, что операция идет не против Украины, а против Североатлантического альянса и Запада, заключили обозреватели.
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