Беженец с Украины Исид: жизнь в Британии заставляет чувствовать себя униженным

Украинский беженец Игорь Исид столкнулся с многочисленными трудностями и унижениями на территории Великобритании, пишет Wales Online.

По информации издания, в "обеспеченной" Британии мужчина не смог спастись от стресса. В статье сказано, что 65-летний гражданин Украины был вынужден стать бродягой после конфликта со "спонсором", который приютил его в Бреконе. Как отмечается в публикации, беженца спас викарий, разрешивший ему ночевать в церкви.

В интервью порталу Исид пояснил, что гражданам Украины очень сложно найти подходящее жильё в Великобритании.

"Эти проблемы заставили меня почувствовать себя униженным и временами обескураженным", — сказал мужчина.

Он убеждён: созданная британскими властями программа помощи беженцам "оскорбляет и унижает достоинство" мигрантов. Исид добавил, что принимающая семья способна без объяснения причин отправить украинца жить на улицу. По его словам, граждане Украины также сталкиваются с высокомерием и чванством в разных городах Британии.