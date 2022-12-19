Президент США Джо Байден допустил оскорбительное высказывание в адрес ирландцев. Это произошло во время его выступления на встрече в штате Делавэр, пишет издание New York Post.
Глава Белого дома весьма интересно обратился к 102-летнему участнику Второй мировой войны.
"Может быть, я и ирландец, но не дурак. Я взял в жёны дочь Доминика Джакоппы, а это значит, что во мне есть немного итальянского. Понимаете?" — задал вопрос Байден.
Данное заявление американского лидера пришедшие на мероприятие ветераны армии США и чиновники выслушали с "озадаченным молчанием", уточняет газета.
Заметим, на самом деле Джакоппа — не отец, а дед жены Байдена.
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