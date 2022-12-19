NYP: Байден оскорбительно высказался в адрес ирландцев

Президент США Джо Байден допустил оскорбительное высказывание в адрес ирландцев. Это произошло во время его выступления на встрече в штате Делавэр, пишет издание New York Post.

Глава Белого дома весьма интересно обратился к 102-летнему участнику Второй мировой войны.

"Может быть, я и ирландец, но не дурак. Я взял в жёны дочь Доминика Джакоппы, а это значит, что во мне есть немного итальянского. Понимаете?" — задал вопрос Байден.

Данное заявление американского лидера пришедшие на мероприятие ветераны армии США и чиновники выслушали с "озадаченным молчанием", уточняет газета.

Заметим, на самом деле Джакоппа — не отец, а дед жены Байдена.