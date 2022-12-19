В ЕС предложили построить забор на границе от мигрантов

Евросоюз должен возвести ограждения на границах, чтобы не допустить миграционного кризиса, заявил председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

По мнению Вебера, если ограждения не будут построены, страны ЕС "утонут" в миграционном кризисе.

"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьёз", — заявил евродепутат в интервью газетам медиагруппы Funke.

По его словам, в первую очередь необходимо построить "забор" в юго-восточной части союза и контролировать приток беженцев и мигрантов.