Евросоюз должен возвести ограждения на границах, чтобы не допустить миграционного кризиса, заявил председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.
По мнению Вебера, если ограждения не будут построены, страны ЕС "утонут" в миграционном кризисе.
"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьёз", — заявил евродепутат в интервью газетам медиагруппы Funke.
По его словам, в первую очередь необходимо построить "забор" в юго-восточной части союза и контролировать приток беженцев и мигрантов.
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