Папа Римский: конфликт на Украине — это "мировая война"

Папа Римский Франциск заявил, что не видит окончания конфликта на Украине в обозримом будущем. Как подчеркнул понтифик, противостояние не локальное — идёт "мировая война".

Он посетовал, что к его призывам прекратить конфликт никто не прислушивается.

"Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну", — пояснил Франциск в интервью испанской газете ABC. — Есть много интересов".

По словам понтифика, он постоянно контактирует с Киевом и помогает, "чем может". Что именно делает Папа Римский в контексте украинского конфликта, он не уточнил.