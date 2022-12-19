Папа Римский Франциск заявил, что не видит окончания конфликта на Украине в обозримом будущем. Как подчеркнул понтифик, противостояние не локальное — идёт "мировая война".
Он посетовал, что к его призывам прекратить конфликт никто не прислушивается.
"Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну", — пояснил Франциск в интервью испанской газете ABC. — Есть много интересов".
По словам понтифика, он постоянно контактирует с Киевом и помогает, "чем может". Что именно делает Папа Римский в контексте украинского конфликта, он не уточнил.
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