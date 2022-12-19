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Guardian: Лондон намерен передать Киеву тысячи боеприпасов в 2023 году

Мир

Великобритания поставит Украине в 2023 году тысячи боеприпасов. По данным британских СМИ, в первую очередь речь идёт об артиллерийских снарядах.

Отмечается, что премьер-министр страны Риши Сунак официально объявит о новом пакете военной помощи Киеву.

"Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов", — передаёт Guardian.

Согласно информации, также Лондон включит в пакет помощи ракетные системы и зенитные орудия. О какой конкретно военной техники идёт речь, в издании не уточнили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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