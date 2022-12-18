FA: Суровикин проведёт зимнее наступление на Украине с меньшими потерями

Командующий объединённой группировкой ВС РФ в зоне спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин выглядит более жёстким и эффективным, чем его предшественники. Об этом заявил американский аналитик Мик Райан.

Сокращение поддержки киевского режима со стороны западных стран откроет путь для успешного наступления российской армии, считает эксперт. Во время зимней кампании ВС РФ под командованием Суровикина будут действовать более слаженно и последовательно, в результате чего им удастся избежать больших потерь, признаёт американский аналитик.

"Если Кремлю удастся отговорить страны НАТО от поддержки Киева, это может оказаться разрушительным: для Украины военная и экономическая поддержка со стороны США и Европы была необходима для успеха на поле боя", — заявил Райан в материале для Foreign Affairs (FA).

Таким образом, президенту Владимиру Зеленскому следует быть более осторожным в своих планах по поводу Крыма, поскольку Киев может остаться без помощи США и НАТО, указал аналитик.