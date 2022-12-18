Шуляк ворвалась в госпиталь к тяжелораненому бойцу ВСУ для выяснения отношений

Военнослужащий украинской армии Олег Симороз, потерявший обе ноги, заявил, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в госпиталь для выяснения отношений после его поста в социальной сети о законе 5655.

В своей публикации Симороз подчеркнул, что так называемая градостроительная реформа была принята при поддержке депутатов ОПЗЖ в интересах строительной мафии.

"Глава правящей партии "слуг" наверняка думает, что пока в стране идут вооружённые действия, то за закрытыми дверями парламента можно безнаказанно протягивать антинародные законы вместе с предателями из ОПЗЖ для своей личной выгоды. Но рано или поздно на Украине появится нормальная власть, и тогда она предстанет перед справедливым судом", — отметил солдат.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на "антинародный" закон.