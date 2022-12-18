WP: Украина не обладает возможностью помочь бойцам ВСУ, потерявшим конечности

Из-за разрушенной экономики Украина не может обеспечить солдат с ампутированными конечностями современными протезами. Немногим из них удаётся найти помощь в западных странах. Об этом пишет издание The Washington Post.

Газета публикует историю бойца вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Федуна, который, оставшись без ног, в мае получил углеродные протезы в США. В статье отмечается, что таких случаев единицы.

В мае министр обороны США издал указ, согласно которому разрешено лечение до 18 украинских солдат в госпитале США в Германии. Однако там был только один военный ВСУ и после обследования его перевели на лечение в другую страну, сообщает WP.

При этом, по словам автора материала, в самой Украине военным с ампутированными конечностями дают обычные протезы и прогнозируют будущее на инвалидных колясках.

А для тех, кто проходит реабилитацию в странах-партнёрах, время на лечение урезано до четырёх недель. Неизвестно, какую помощь им окажут на родине после возвращения.