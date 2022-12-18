Стешин: Германия "судорожно" ищет причины, чтобы не поставлять БМП Puma для ВСУ

Немецкие журналисты сообщили, что Берлин не сможет поставить на Украине бронетранспортёры Puma, поскольку ни одна из 18 обещанных единиц не готова к эксплуатации.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал данную информацию и заявил, что Германия "судорожно" ищет причины, чтобы не поставлять на Украину бронетехнику.

"Леопарды” в одиночестве немцы дарить не хотят, теперь с БМП у них какие-то проблемы. Возможно, немцы знают что-то, о чём не догадываются простые мирные криптобандеровцы", — указал он в своём Telegram-канале.