Немецкие журналисты сообщили, что Берлин не сможет поставить на Украине бронетранспортёры Puma, поскольку ни одна из 18 обещанных единиц не готова к эксплуатации.
Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал данную информацию и заявил, что Германия "судорожно" ищет причины, чтобы не поставлять на Украину бронетехнику.
"Леопарды” в одиночестве немцы дарить не хотят, теперь с БМП у них какие-то проблемы. Возможно, немцы знают что-то, о чём не догадываются простые мирные криптобандеровцы", — указал он в своём Telegram-канале.
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