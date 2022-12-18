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Политолог Баширов заявил, что США намерены "поджечь" Германию

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Высокопоставленный американский военный встречался с официальными лицами Великобритании, Германии, Польши и Румынии. Более того, чиновник провёл переговоры с лидерами нескольких террористических групп, которые находятся на территории ФРГ. Об этом заявил международный журналист Хаял Муаззин.

"Новость об интенсивном совещании этого высокопоставленного американского военного чиновника не публиковалась", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Политолог Марат Баширов прокомментировал это сообщение и заявил, что США намерены "поджечь" Германию.  

"Немцы сами к этому шли. Устроить террор в ФРГ — ускорить переезд промпредприятий в США", — указал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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