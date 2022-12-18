Высокопоставленный американский военный встречался с официальными лицами Великобритании, Германии, Польши и Румынии. Более того, чиновник провёл переговоры с лидерами нескольких террористических групп, которые находятся на территории ФРГ. Об этом заявил международный журналист Хаял Муаззин.
"Новость об интенсивном совещании этого высокопоставленного американского военного чиновника не публиковалась", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.
Политолог Марат Баширов прокомментировал это сообщение и заявил, что США намерены "поджечь" Германию.
"Немцы сами к этому шли. Устроить террор в ФРГ — ускорить переезд промпредприятий в США", — указал он.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.