Чешская армия способна обучить украинцев многим военным профессиям: от медиков и водителей бронетранспортёров до специалистов для защиты от оружия массового поражения. Военные эксперты полагают, что к концу 2023 года Чешская Республика выпустит более четырёх тысяч бойцов с Украины.
Экс-начальник Генерального штаба страны Йиржи Шедивы отметил, что подготовка военнослужащих будет проходить в соответствии с потребностями, о которых заявит командование ВСУ.
"Полученные знания и опыт, полученные при симуляции боевой обстановки, в определённой мере готовят к боевой ситуации. Однако нужно сказать совершенно откровенно, что некоторые солдаты более способные, более умелые и психически устойчивые, а некоторые менее", — указал он.
После окончания манёвров в Чехии солдаты приступят к реальным боевым действиям. Однако этот период является довольно критическим, поскольку им придётся реализовать все методы на практике, заявил экс-начальник Генштаба.
"Когда на фронт отправляют молодое подразделение, как правило, потери выше, чем у более опытных бойцов, которые уже умеют ориентироваться в этой ситуации", — добавил Шедивы в интервью Lidovky.
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