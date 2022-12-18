Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине мировой войной

Конфликт на Украине уже перерос в "мировую войну" и не закончится в ближайшее время. Об этом заявил папа Римский Франциск.

"В войну уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер... Есть много интересов", — сказал он в интервью испанской газете ABC.

Папа Римский подчеркнул, что "котёл войны" разжигают сразу несколько рук. По его мнению, масштабное противостояние начинается, если одна из империй начинает слабеть. На карту поставлено очень многое, отметил Франциск.

Папа Римский подчеркнул, что президент Владимир Зеленский в третий раз посылает к понтифику одного из своих советников.