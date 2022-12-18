Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что боевые действия на территории Украины нельзя прекращать на условиях России. Об этом министр сообщила в беседе с изданием Bild am Sonntag*.
По мнению Бербок, окончание боевых действий на российских условиях не прекратит "ужаса для населения Украины, а наоборот".
Бербок полагает, что прекращения огня в текущей ситуации ожидать не приходится. Она уверена, что здесь всё полностью зависит от российского президента Владимира Путина.
"Путину нужно лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении. Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - добавила Бербок.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.