Бербок: Киеву не следует соглашаться на прекращение огня на условиях РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что боевые действия на территории Украины нельзя прекращать на условиях России. Об этом министр сообщила в беседе с изданием Bild am Sonntag*.

По мнению Бербок, окончание боевых действий на российских условиях не прекратит "ужаса для населения Украины, а наоборот".

Бербок полагает, что прекращения огня в текущей ситуации ожидать не приходится. Она уверена, что здесь всё полностью зависит от российского президента Владимира Путина.

"Путину нужно лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении. Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - добавила Бербок.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.