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Разведка США помогла ВС РФ устроить "чёрную пятницу" для ПВО Украины

Мир

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла по Украине массированный ракетно-авиационный удар, основными целями которого стала не энергосистема Незалежной, а оставшиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. При этом в "союзники" российские войска взяли разведку США. Об этом сообщил аналитик Сергей Вальченко в материале для "МК".

Разведка США помогла ВС РФ устроить "чёрную пятницу" для ПВО Украины

ВС РФ провели настоящую операцию, в ходе которой были вскрыты позиции украинской ПВО, отметил эксперт. Расчёты комплексов противника были введены в заблуждение при помощи ложных мишеней и имитаторов ракет. Более того, в манёврах России помогли разведданные США и НАТО, поскольку именно их спутники отслеживают полёты ракет и передают информацию в Киев.

"Удар украинских зенитных ракет пришёлся по ложным целям. Наша военная хитрость дала двойной эффект. Во-первых, был израсходован впустую запас зенитных ракет (а их у ВСУ большой дефицит), а, во-вторых, "засветившиеся" С-300 и "Буки" сами стали целью", — указал Вальченко.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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