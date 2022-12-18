Экстренные отключения света введены в трёх регионах Украины

Экстренные отключения электричества было решено ввести в трёх областях Украины 18 декабря.

Об этом сообщил украинский телеканал 5. ua, уточнив, что речь идёт об Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

"Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", — сообщили в Telegram-канале телеканала.

Ранее об аварийных отключениях света в Киеве проинформировала энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети", отметив, что графики стабилизационных отключений пока не могут помочь в сложившейся ситуации.

Об аварийных отключениях электричества в Одессе, а также об экстренных — в Одесской области сообщили в ДТЭК "Одесские Электросети". В компании призвали жителей региона к "спокойствию", допустив возвращения графиков стабилизационных отключений уже на следующей неделе.