Экстренные отключения электричества было решено ввести в трёх областях Украины 18 декабря.
Об этом сообщил украинский телеканал 5. ua, уточнив, что речь идёт об Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.
"Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", — сообщили в Telegram-канале телеканала.
Ранее об аварийных отключениях света в Киеве проинформировала энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети", отметив, что графики стабилизационных отключений пока не могут помочь в сложившейся ситуации.
Об аварийных отключениях электричества в Одессе, а также об экстренных — в Одесской области сообщили в ДТЭК "Одесские Электросети". В компании призвали жителей региона к "спокойствию", допустив возвращения графиков стабилизационных отключений уже на следующей неделе.
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