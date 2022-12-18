Президент Чечни Рамзан Кадыров разместил в своём Telegram-канале сообщение на китайском языке. В нём он проинформировал, что военные перевороты и вторжения, организованные за последние сто лет США и Европой, стали причиной гибели миллиона жителей по всему миру.
Чеченский лидер полагает, что от западных стран исходит страшная угроза уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций.
"Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", — считает Кадыров.
Он призвал "весь исламский мир" и "всех здравомыслящих людей" объединиться для борьбы со всеобщим врагом.
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