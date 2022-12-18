Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США

Президент Чечни Рамзан Кадыров разместил в своём Telegram-канале сообщение на китайском языке. В нём он проинформировал, что военные перевороты и вторжения, организованные за последние сто лет США и Европой, стали причиной гибели миллиона жителей по всему миру.

Чеченский лидер полагает, что от западных стран исходит страшная угроза уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций.

"Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", — считает Кадыров.

Он призвал "весь исламский мир" и "всех здравомыслящих людей" объединиться для борьбы со всеобщим врагом.