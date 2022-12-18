Демократы призвали посадить Байдена за убийство людей в Донбассе

Президент США Джо Байден должен ответить за убийство мирных жителей Донбасса, заявил представитель Демократической партии Джефф Янг.

По его словам, американского лидера нужно упечь в тюрьму "лет на 30".

"Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения", — заявил политик.

Янга разозлил пост администрации США о правах человека, где говорилось, что это не привилегия и всё население Земли должно им пользоваться. По мнению демократа, под суд за преступления в Донбассе должен пойти не только Байден, но и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.