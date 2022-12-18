Президент США Джо Байден должен ответить за убийство мирных жителей Донбасса, заявил представитель Демократической партии Джефф Янг.
По его словам, американского лидера нужно упечь в тюрьму "лет на 30".
"Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения", — заявил политик.
Янга разозлил пост администрации США о правах человека, где говорилось, что это не привилегия и всё население Земли должно им пользоваться. По мнению демократа, под суд за преступления в Донбассе должен пойти не только Байден, но и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.