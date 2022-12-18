Член партии Порошенко Маруся Зверобой призвала к военному перевороту на Украине

Известная украинская националистка Маруся Зверобой, входящая в партию "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, обратилась военным с призывом совершить переворот в стране.

По её словам, именно Владимир Зеленский виновен в кровопролитном конфликте, в ходе которого Украина потеряла контроль над четырьмя регионами.

"Может быть военным это всё возглавить, пока есть что возглавлять?" — задала она вопрос подписчикам своего Telegram-канала.

По её словам, именно киевский режим не пускает командиров нацбата "Азов"* на родину, так как они были свидетелями провала обороны Мариуполя.

Ранее уже появлялась информация, что украинские националисты, олигархи и мэр Киева начали бороться за пост президента Украины.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.