GT: эскалация украинского конфликта повышает риск ядерного кризиса

Китайские учёные обвинили США в том, что дальнейшая эскалация украинского конфликта грозит большими последствиями и может нанести ущерб будущему всего мира, а также повысит риски ядерного кризиса. Об этом пишет издание Global Times.

Ни США, ни страны Европы не стремятся к прекращению конфликта или снижению его напряжённости, а наоборот, движутся в противоположном направлении, продолжая поставлять оружие и военную технику Украине, считают специалисты из Китая.

По мнению заместителя главы отдела международных связей ЦК Компартии КНР, возможны три последствия в случае продолжения российско-украинского конфликта: вооружённое столкновение НАТО и РФ, радиоактивное заражение территории Украины, а также вероятное применение Москвой ядерного оружия.

Напомним, ранее в Минобороны РФ показали кадры загрузки в шахтную пусковую установку межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Калужской области.