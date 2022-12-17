Bloomberg: конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США

Военная помощь Украине, которая не прекращается, выявила неспособность США восполнять собственные арсеналы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что перед США возникает риск того, что их собственные арсеналы некоторых типов наземных вооружений окажутся истощёнными поскольку Киев требует всё новые виды оружия.

Уязвимость Америки проявилась в неготовности производить простые вооружения — снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, столь нужные Украине, считают обозреватели.

"Ненасытные потребности" Украины уже обнажают проблемы", — констатирует издание.