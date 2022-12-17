Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами

В Киеве на Софийской площади установят 12-ти метровую новогоднюю ёлку, которую украсят энергосберегающими гирляндами. Светиться она будет от генератора. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, ёлка будет искусственная и не такая высокая, как в прошлом году — 31 метр. Гирлянды будут включаться от генератора, и, скорее всего, на определённое время. Рядом с генератором можно будет зарядить смартфон.

Ёлку украсят игрушками с прошлого года, на макушку установят герб, а внизу поставят флаги стран, которые оказывают помощь Украине.