В Киеве на Софийской площади установят 12-ти метровую новогоднюю ёлку, которую украсят энергосберегающими гирляндами. Светиться она будет от генератора. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, ёлка будет искусственная и не такая высокая, как в прошлом году — 31 метр. Гирлянды будут включаться от генератора, и, скорее всего, на определённое время. Рядом с генератором можно будет зарядить смартфон.
Ёлку украсят игрушками с прошлого года, на макушку установят герб, а внизу поставят флаги стран, которые оказывают помощь Украине.
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