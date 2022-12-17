Читатели польской Interia: Европу к затяжному конфликту готовит НАТО, а не Путин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвиняет РФ в подготовке к затяжному конфликту на Украине, однако такими заявлениями он сам настраивает Европу на длительный кризис. Такое мнение выразили читатели польской газеты Interia.

Пользователи раскритиковали НАТО за то, что представители альянса перестали говорить о необходимости мирных переговоров.

"Это не глава РФ Владимир Путин, а вы готовите Европу к долгому конфликту!" — отметил один из подписчиков.

С ним согласились и другие читатели. Они предположили, что Вашингтон "пустит в расход" граждан Польши, когда завершится сражение "до последнего украинца". Кроме того, пользователи подчеркнули: события на Украине выгодны компаниям, производящим оружие, а также политической верхушке Запада. Как пояснили поляки, именно Североатлантический альянс виноват в гибели российских и украинских солдат.

"НАТО спровоцировал этот конфликт в интересах Штатов", — добавил ещё один комментатор.

Ранее Столтенберг сообщил, что власти РФ готовятся вести затяжной конфликт на Украине. По его словам, Запад будет помогать Киеву до "победы на поле боя".