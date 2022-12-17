Зеленский заявил, что готов вступить в единоборство с Путиным "хоть завтра"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вступить в единоборство с российским лидером Владимиром Путиным "хоть завтра". Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Если человек хочет передать какое-то "сообщение" другому, то делает это сам, без помощи посредников, сказал глава украинского государства. Он добавил, что сделал бы так при необходимости.

Также Зеленский добавил, что готов "хоть завтра" вступить в единоборство с Путиным. И заявил, что если такая встреча состоится, для президента России "это будет последний саммит".

Что именно он имел в виду под этими словами, лидер Украины не уточнил.