Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вступить в единоборство с российским лидером Владимиром Путиным "хоть завтра". Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.
Если человек хочет передать какое-то "сообщение" другому, то делает это сам, без помощи посредников, сказал глава украинского государства. Он добавил, что сделал бы так при необходимости.
Также Зеленский добавил, что готов "хоть завтра" вступить в единоборство с Путиным. И заявил, что если такая встреча состоится, для президента России "это будет последний саммит".
Что именно он имел в виду под этими словами, лидер Украины не уточнил.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".