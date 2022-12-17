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Наполитано: войска Соединённых Штатов вскоре могут быть направлены на Украину

Мир

Аналитик Fox News Эндрю Наполитано сообщил, что из Пентагона просочилась информация о том, что американские военные в недалёком будущем могут быть отправлены на Украину.

"Это крайне опасно. Это либо ползучая миссия, либо это решение ввести наземные войска. Это очень и очень опасно, и это происходит прямо на наших глазах", — сказал он.

По словам аналитика, глава Белого дома Джо Байден может без большего количества голосов в Конгрессе и среди американских граждан ввести войска США на территорию, где проходят военные действия.

Ранее сообщалось, что американский лидер допустил "ужасный" просчёт, когда согласился на обмен заключённой американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Договор об этом — ошибка, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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