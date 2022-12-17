Политолог Сосновский: Украина может вступить в НАТО по одному щелчку пальцами

Вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу можно решить "по одному щелчку пальцами", заявил политолог Александр Сосновский.

Если Варшава заключит с Киевом соглашение, по которому Западная Украина отдаётся под управление и юрисдикцию Польши, Незалежная фактически присоединится к НАТО.

"Таким образом это Польша, а не НАТО расширит свои границы на восток", — отметил публицист в своём Telegram-канале.

Подобный союз не будет нарушать устав альянса, так как военный конфликт пока не распространяется на западные территории Украины.

"Именно этот вариант на всех парах обсуждается в Брюсселе, Варшаве и Киеве", — заверил политолог.

Он уточнил, что Вашингтон не считает инициативу самой подходящей, но и не собирается упускать её из вида.

Ранее жители Германии посоветовали канцлеру ФРГ выкинуть €18 млрд в окно, вместо того, чтобы давать их Украине.