Вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу можно решить "по одному щелчку пальцами", заявил политолог Александр Сосновский.
Если Варшава заключит с Киевом соглашение, по которому Западная Украина отдаётся под управление и юрисдикцию Польши, Незалежная фактически присоединится к НАТО.
"Таким образом это Польша, а не НАТО расширит свои границы на восток", — отметил публицист в своём Telegram-канале.
Подобный союз не будет нарушать устав альянса, так как военный конфликт пока не распространяется на западные территории Украины.
"Именно этот вариант на всех парах обсуждается в Брюсселе, Варшаве и Киеве", — заверил политолог.
Он уточнил, что Вашингтон не считает инициативу самой подходящей, но и не собирается упускать её из вида.
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