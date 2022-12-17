Киссинджер: России нужно признать принадлежность Украины Западу

На фронтах Донбасса наметилось затишье. Этот факт, а также приближение новогодних праздников активизировали политиков, которые выступали за мирное решение украинского конфликта с участием стран Запада.

Главный геополитический стратег западного мира Генри Киссинджер на страницах британского таблоида The Spectator поделился материалом под названием "Как избежать ещё одной мировой войны". Он разобрал различные варианты исхода спецоперации, и все они сводятся к тому, что Украина должна остаться с Западом.

РИА Новости отмечают, что бывший государственный секретарь США Киссинджер предложил отдать РФ не только Донбасс. Он отметил, что затяжной конфликт на Украине станет катастрофой для всех.

"Киссинджер в принципе готов к тому, чтобы оставить России то, что она уже контролирует, лишь бы зафиксировать главное изменение — отказ Москвы от остальной Украины и согласие с принадлежностью республики коллективному Западу", — сообщил аналитик Пётр Акопов.

Он уверен, что Москва не согласится на такой вариант и будет до последнего бороться за достижение поставленных в спецоперации на Украине целей.