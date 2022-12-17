Петиция с просьбой отменить закон о наказании военнослужащих ВСУ нашла горячую поддержку среди жителей Украины.
Накануне депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, подразумевающий регулярные проверки украинских солдат на алкоголь и наркотики во время военного положения. Там же предусматривается ужесточение наказаний за отказ выполнять приказы командования.
"Когда законопроект станет законом, командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику", — уверены авторы петиции.
Они отмечают, что командиры ВСУ часто отдают некомпетентные приказы, которые только ухудшают положение дел на фронте или приводят к большим потерям.
Петиция на официальном портале Офиса президента Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов граждан страны и теперь её обязан рассмотреть Зеленский.
Ранее австралийское здание написало, что украинский президент начинает каждый свой день с чтения книги о Гитлере.
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