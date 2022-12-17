Украинцы проголосовали против проверок солдат ВСУ на алкоголь и наркотики

Петиция с просьбой отменить закон о наказании военнослужащих ВСУ нашла горячую поддержку среди жителей Украины.

Накануне депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, подразумевающий регулярные проверки украинских солдат на алкоголь и наркотики во время военного положения. Там же предусматривается ужесточение наказаний за отказ выполнять приказы командования.

"Когда законопроект станет законом, командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику", — уверены авторы петиции.

Они отмечают, что командиры ВСУ часто отдают некомпетентные приказы, которые только ухудшают положение дел на фронте или приводят к большим потерям.

Петиция на официальном портале Офиса президента Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов граждан страны и теперь её обязан рассмотреть Зеленский.

Ранее австралийское здание написало, что украинский президент начинает каждый свой день с чтения книги о Гитлере.