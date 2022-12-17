Украина обладает военным потенциалом для возвращения Крыма. Об этом заявили два американских чиновника в комментарии NBC News.
Эта идея не всем нравится в Вашингтоне, так как несёт большие риски. Некоторые представители Белого дома беспокоятся, что Россия может применить ядерное оружие в случае широкомасштабного наступления и угрозы потери полуострова.
Примечательно то, что ранее координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон признаёт право Киева планировать и проводить военные операции на территории Крыма.
Полуостров вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".