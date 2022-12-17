NBC News: США заявили о потенциале войск ВСУ для возвращения Крыма военным путем

Украина обладает военным потенциалом для возвращения Крыма. Об этом заявили два американских чиновника в комментарии NBC News.

Эта идея не всем нравится в Вашингтоне, так как несёт большие риски. Некоторые представители Белого дома беспокоятся, что Россия может применить ядерное оружие в случае широкомасштабного наступления и угрозы потери полуострова.

Примечательно то, что ранее координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон признаёт право Киева планировать и проводить военные операции на территории Крыма.

Полуостров вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума.