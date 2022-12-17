Директор ЦРУ обвинил Россию в нежелании вести переговоры с Украиной

В том, что Москва и Киев не могут сесть за стол переговоров, виновата российская сторона, которая "не желает" урегулировать конфликт дипломатическим путём, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьёзности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьёзно на реальные переговоры", — пояснил директор ЦРУ свою точку зрения журналистам.

Ранее в США уже заявляли, что якобы время для переговоров между Россией и Незалежной "ещё не пришло". Данную позицию поддержал и Бёрнс, правда, уточнил, что виноваты в этом "русские".