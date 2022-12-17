В ООН выступили за урегулирование конфликта на Украине

В ООН предпочли бы урегулировать украинский конфликт как можно скорее и прекратить отправку оружия в Незалежную, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Так Дюжаррик ответил на вопрос журналистов о новых поставках киевскому режиму комплексов Patriot.

"Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не всё большую отправку вооружений на театр военных действий, а, скорее, мир", — заявил представитель ООН.

Кроме того, Дюжаррик отметил, что в последние недели в организации наблюдают рост эскалации в контексте украинского конфликта.