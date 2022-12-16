Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, которые оказались в очередном санкционном списке Евросоюза. Он подчеркнул, что все страны коллективного Запада боятся "маленьких и хрупких" девочек как огня.
"Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!" — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Кроме того, в список попал брат чеченского лидера Турпал-Али Ибрагимов. Кадыров отметил, что теперь он не сможет слетать в Лондон.
"Ещё одно обстоятельство, объединяющее и без того дружную семью!" — заявил глава Чечни.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".