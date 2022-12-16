Эксперт Фарли: Россия слишком значимая страна, чтобы отрезать её от мира

Россия слишком большая и значимая страна, поэтому её невозможно изолировать от остального мира. Об этом заявил американский аналитик Роберт Фарли.

Он подчеркнул, что западные санкции не смогли существенно повлиять на российскую экономику и не помешали экспортировать энергоносители. Военно-промышленный комплекс продолжает работать, а обороноспособность ВС РФ остаётся на высоком уровне, отметил эксперт в материале для 19FortyFive.

Более того, по мнению Фарли, намерения США "наказать" Россию могут обернуться против Вашингтона и его партнёров.