Bloomberg: Украина должна вступить в ЕС прямо сейчас

Украине следует срочно стать членом Евросоюза. Так считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

Орбан считает, что остальные члены ЕС обязаны использовать своё влияние, чтобы комиссия как можно скорее приняла решение по поводу вступления в ЕС в пользу Украины, пишет Bloomberg.

"Мы надеемся, что это (вступление Украины в ЕС. — Прим. ред.) произойдет как можно скорее. И странам-членам стоит оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс", — сказал Орбан.

Однако Орбан добавил, что Венгрия основывается на позиции взаимосвязи, поэтому в планах Будапешта - поддержание дружеских контактов также и с Россией.

Также, по мнению Орбана, кроме Украины Венгрия также должна стать членом Евросоюза в самом ближайшее время.