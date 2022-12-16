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Парламент Хорватии выступил обучения солдат ВСУ в стране

Мир

Парламент Хорватии отверг инициативу правительства разрешить солдатам Вооружённых сил Украины обучаться военному делу на территории страны.

По данным телеканала HRT, предложение кабинета министров поддержали 97 депутатов, что оказалось недостаточно для принятия инициативы.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович также отверг идею правительства об обучении военных ВСУ. По словам хорватского лидера, страна не должна брать на себя такие риски.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна введёт санкции против России только в случае прямых экзистенциальных угроз.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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