Президент США Джо Байден допустил "ужасный" просчёт, когда согласился на обмен заключённой американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Договор об этом — ошибка, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение высказал обозреватель Максимилиан Гесс в статье для издания Foreign Policy.
Эксперт считает, что Байден дал согласие на обмен гражданского лица, которое не имеет отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.
Это создаёт серьёзный прецедент по всему миру, который негативно отразится на американцах, путешествующих в другие страны, уверен Гесс.
По его словам, можно считать это событие победой российского президента Владимира Путина и крупным ударом по национальной безопасности США.
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