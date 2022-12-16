FP: просчёт Байдена в отношении России стал победой Путина и ударом по США

Президент США Джо Байден допустил "ужасный" просчёт, когда согласился на обмен заключённой американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Договор об этом — ошибка, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение высказал обозреватель Максимилиан Гесс в статье для издания Foreign Policy.

Эксперт считает, что Байден дал согласие на обмен гражданского лица, которое не имеет отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.

Это создаёт серьёзный прецедент по всему миру, который негативно отразится на американцах, путешествующих в другие страны, уверен Гесс.

По его словам, можно считать это событие победой российского президента Владимира Путина и крупным ударом по национальной безопасности США.