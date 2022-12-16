В Житомире не работают котельные и электротранспорт

По сообщению мэра Житомира Сергея Сухомлина, в городе прекращена работа электротранспорта и котельных.

Как пояснил градоначальник, сделано это с целью преодоления нагрузки на энергосистему в вечерний час пик.

"Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт", — заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook*.

Мэр добавил, что с этой же целью в Житомире также придётся отключить ряд объектов водоснабжения.

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