Салливан: ещё не время для мирных переговоров по Украине

Вашингтон полагает, что ещё не наступило подходящее время для того, чтобы начинать мирные переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Этот момент сейчас еще не наступил", — сказал Салливан на конференции в университете Карнеги.

Таким образом американский чиновник обозначил условия, при которых могут быть начаты мирные переговоры по Украине.

Салливан уточнил, что США считают, что, продолжая снабжать Украину оружием, могут помочь Киеву занять "оптимальную позицию" для проведения переговоров в будущем.