Марков о запрете Зеленскому произнести речь на ЧМ: Будет выступать перед финалом

Владимир Зеленский хотел обратиться к мировой общественности перед финальным матчем чемпионата мира по футболу, однако ему не позволили этого сделать.

Президент Украины рассчитывал выступить перед аудиторией, насчитывающей более миллиарда футбольных болельщиков со всего мира, однако его не поддержали представители ФИФА.

Политолог Сергей Марков считает, что Зеленскому удастся появиться на всех телеканалах мира перед решающим матчем, на котором определится чемпион мира по футболу.

"Думаю, американцы и европейцы прогнут ФИФА. И военный преступник Зеленский будет выступать перед финалом", — поделился своим мнением Марков.

Ранее Михаил Подоляк вновь призвал Запад ускориться в передаче ПВО Украине.