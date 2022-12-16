Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Собчак ответила, когда эмигрирует из России: если границу закроют
Экономист об ослаблении санкций на удобрения РФ: зависят их собственные урожаи
Жители Днепропетровской области Украины остались без электричества
Опубликованы кадры с обломками упавшего объекта в Волгоградской области
Гладков защитил белгородского тракториста, который оказал помощь военным
Марков о запрете Зеленскому произнести речь на ЧМ: Будет выступать перед финалом
Юшков заявил, что Лукашенко готовит почву для переговоров с Путным
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Устроивший вечеринку под Новосибирском учитель попросил за интервью деньги

Кива: Польша заканчивает подготовку наступательной операции на западную Украину

Мир

Поляки заканчивают подготовку наступательной операции на западную Украину, перевооружая свои сухопутные войска новой техникой. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Политик сообщил, что 18-я "Железная" механизированная дивизия Войска Польского сейчас укомплектована новыми танками Abrams, которые проходят обкатку в учебном центре Сухопутных войск Познани.

По его мнению, это указывает на то, что польская армия готовится войти в западные области Украины.

Ранее он заявил, что украинские военные готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии, собрав многотысячную группировку в Ровенской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
В списках американских историков Франция не значится Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Юшков заявил, что Лукашенко готовит почву для переговоров с Путным
Эдгар Кейси считал, что точно предсказать будущее нельзя
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Два русских меж собою говорят...
Устроивший вечеринку под Новосибирском учитель попросил за интервью деньги
Врач Абакумов: прыщи чаще появляются у любителей сладкого, косметики и загара
Кива: Польша заканчивает подготовку наступательной операции на западную Украину
Вдова Кобзона ответила Монеточке: "Полный бред"
Читатели Gazeta раскритиковали Польшу за идею призыва 200 тыс. резервистов
Количество жертв в селе ЛНР после ударов ВСУ увеличилось до 11 человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников