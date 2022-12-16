Поляки заканчивают подготовку наступательной операции на западную Украину, перевооружая свои сухопутные войска новой техникой. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
Политик сообщил, что 18-я "Железная" механизированная дивизия Войска Польского сейчас укомплектована новыми танками Abrams, которые проходят обкатку в учебном центре Сухопутных войск Познани.
По его мнению, это указывает на то, что польская армия готовится войти в западные области Украины.
Ранее он заявил, что украинские военные готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии, собрав многотысячную группировку в Ровенской области.
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