Читатели Gazeta раскритиковали Польшу за идею призыва 200 тыс. резервистов

По мнению польского полковника Анджея Кручинского, военные манёвры с участием 200 тысяч резервистов провести вполне реально. Однако подобные учения будут растянуты на долгие годы, считает военный.

Читатели издания Gazeta раскритиковали намерения Варшавы и предложили отправить на учения детей политиков и олигархов, чтобы именно они доказали свою "любовь" к родине. Один из комментаторов отметил, что большая часть польских военных только создают видимость своего нахождения на службе. Истинных солдат в армии Польши не больше 20 тысяч, заявил он.

"Остальные в случае войны дадут дёру, как в 1939-м. Я сам многократно был на учениях и знаю, что это фикция. Зато галочка поставлена и грудь для награды подставлена", — пишет читатель издания.

Пользователь Сети под ником Wit Gorski предложить провести военные манёвры удалённо: раздать джойстики и включить видеоигру.