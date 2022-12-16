Количество жертв в селе ЛНР после ударов ВСУ увеличилось до 11 человек

В результате ударов украинских военных по селу Лантратовка в ЛНР погибло 11 человек — больше, чем утверждалось ранее. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб.

Также до сих пор неизвестно, что стало ещё с 20 жителями села.

"По уточненной информации, 11 человек погибли, около 20 пострадали", — сказано в сообщении.

В Лантратовке продолжают разбирать завалы, вызванные обстрелом ВСУ, который произошёл утром 16 декабря.

Ранее бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что украинская сторона обстреляла населённый пункт РСЗО HIMARS, выпустив по Лантратовке 3 ракеты.