В результате ударов украинских военных по селу Лантратовка в ЛНР погибло 11 человек — больше, чем утверждалось ранее. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб.
Также до сих пор неизвестно, что стало ещё с 20 жителями села.
"По уточненной информации, 11 человек погибли, около 20 пострадали", — сказано в сообщении.
В Лантратовке продолжают разбирать завалы, вызванные обстрелом ВСУ, который произошёл утром 16 декабря.
Ранее бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что украинская сторона обстреляла населённый пункт РСЗО HIMARS, выпустив по Лантратовке 3 ракеты.
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